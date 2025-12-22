В Рязанской области водитель врезался в автомобиль и скрылся

21 декабря в Новомичуринске в районе дома 15 Д произошло ДТП. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «БАБКИН ШУМ (Новомичуринск)». Уточняется, что неизвестный водитель врезался в припаркованный автомобиль и скрылся с места аварии. В результате столкновения пострадали бампер и крыло автомобиля, на которых остались следы зелёной краски.