В Рязанской области скончался ветеран Великой Отечественной войны

19 декабря на 100-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Николай Максимович Моржавиков. Об этом пишет ИД «Пресса». Он родился 3 октября 1926 года в деревне Алексеевке Ермишинского района. В семье было четверо детей, и Николай был старшим. В 1943 году Николая призвали на службу, и после обучения в снайперской школе он попал на фронт. Служил в разных полках, и в 1945 году получил тяжелое ранение. После войны он демобилизовался и вернулся к мирной жизни. Николай Максимович женился и завел детей. Также он работал животноводом в колхозе имени Ильича более 35 лет и получил звание «Ударник коммунистического труда».

19 декабря на 100-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Николай Максимович Моржавиков. Об этом пишет ИД «Пресса».

Он родился 3 октября 1926 года в деревне Алексеевке Ермишинского района. В семье было четверо детей, и Николай был старшим.

В 1943 году Николая призвали на службу, и после обучения в снайперской школе он попал на фронт. Служил в разных полках, и в 1945 году получил тяжелое ранение. После войны он демобилизовался и вернулся к мирной жизни.

Николай Максимович женился и завел детей. Также он работал животноводом в колхозе имени Ильича более 35 лет и получил звание «Ударник коммунистического труда».