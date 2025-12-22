В Рязанской области пройдет рейд «Пешеход»

Экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции будут нести службу в наиболее оживленных местах, для которых характерны частые нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов. Цель рейда — снижение ДТП.