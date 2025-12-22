В Рязанской области пройдет рейд «Пешеход»
В Рязанской области 22 декабря пройдет рейд «Пешеход». Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.
