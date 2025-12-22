В Рязанской области произошло серьезное ДТП

По словам очевидцев, авария случилась 22 декабря на трассе после города Спас-Клепики в сторону рабочего поселка Тума Клепиковского района. Предположительно, ДТП произошло между грузовиком и легковушкой. У последней после столкновения разбита передняя часть. Грузовая машина съехала с дороги. На месте происшествия работали полицейские. Информация о пострадавших и подробности уточняются.