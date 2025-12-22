В Рязанской области «Почетным донорам» выплатят ежегодное пособие
Об этом сообщают «Рязанские ведомости».
Звание «Почетный донор России» присваивают гражданам, которые регулярно и безвозмездно сдают кровь и ее компоненты (40 и более раз).
Награжденным предоставляют ежегодную выплату, ее размер в 2025 году составил 18 207 рублей.
