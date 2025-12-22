В Рязанской области «Почетным донорам» выплатят ежегодное пособие

В настоящее время на территории региона получателями выплаты являются более 3,3 тысяч человек.

Звание «Почетный донор России» присваивают гражданам, которые регулярно и безвозмездно сдают кровь и ее компоненты (40 и более раз).

Награжденным предоставляют ежегодную выплату, ее размер в 2025 году составил 18 207 рублей.

