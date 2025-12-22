В Рязанской области объявлено экстренное метеопредупреждение

В ближайший час на территории Рязанской области ожидается снег, местами сильный, ухудшение видимости 800-1000 метров, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица. Плохая погода сохранится ночью 23 декабря. Также во вторник в Рязанской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 и более градусов. Ранее на территории региона объявили желтый уровень погодной опасности.