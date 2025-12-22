В Рязанской области насмерть сбили 35-летнего мужчину

19 декабря около 22:50 на 18-м километре дороги Шацк-Сасово-Касимов в Шацком районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ. 18-летний житель Сасово за рулем автомобиля ВАЗ 2114 наехал на 35-летнего мужчину. В результате аварии пешеход скончался на месте от полученных травм. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.