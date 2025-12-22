В рязанский кардиодиспансер поступил новый анестезиологический комплекс

В Рязанский областной кардиологический диспансер поступил новый наркозно-дыхательный аппарат. Оборудование приобрели по программе развития здравоохранения Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Как рассказала и. о. заведующего отделением анестезиологии и реанимации кардиодиспансера Евгения Архипова, комплекс универсален и подходит для оперативных вмешательств любого профиля. Система обеспечивает автоматическую вентиляцию легких, при этом режим работы врач подбирает индивидуально — с учетом массы тела пациента и сопутствующих заболеваний.

Многофункциональность комплекса, по словам специалистов, упрощает работу анестезиологов и помогает рационально организовать пространство в операционной, сократив количество дополнительного оборудования, проводов и розеток.