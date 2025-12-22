В Рязани задержали мужчину за кражу с чужой банковской карты

Полицейские в Рязани установили, что к краже 6900 рублей с чужой банковской карты причастен 30-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В отдел МВД по Московскому району обратился 52-летний горожанин и сообщил, что потерял карту и не заблокировал ее вовремя. С помощью карты злоумышленник совершал безналичные покупки в разных магазинах города.

Личность и местонахождение подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. Мужчина ранее был судим за побои, организацию наркопритона, грабеж и кражу.

Против рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.