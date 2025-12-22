В Рязани во время рейда мужчин доставили в военкомат

Отмечается, что проверку проводили на торговых плошадках областного центра. Проверили шесть человек из числа иностранных и натурализованных граждан. Нарушителей доставили в военный комиссариат.

