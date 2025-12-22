В Рязани отремонтировали путепровод на Первомайском проспекте

В Рязани завершили ремонт путепровода через дорогу на Первомайском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Дорога ведет к Муниципальному культурному центру и ярмарочной площади. Подрядчик обновил асфальт, отремонтировал тротуары, заменил деформационные швы и нанес разметку.