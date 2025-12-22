Рязань
В Рязани начал работу новый клиентский офис ВТБ

В Рязани начал работу новый клиентский офис ВТБ. Отделение находится в Московском округе Рязани по адресу: Московское шоссе, 31Б. Главный ориентир — памятник князю Олегу Рязанскому.

В шаговой доступности остановка общественного транспорта, парковка, автовокзал. Для посетителей новый офис открыт по будням с 9:00 до 19:00, а в субботу физические лица могут обратиться сюда с 10:00 до 15:00.

Офис оказывает полный спектр услуг для частных клиентов, включая зону для обслуживания сегмента «Привилегия». С 2026 года начнется обслуживание юридических лиц. Здесь можно получить финансовую консультацию, оформить кредит или вклад, заказать карту, выбрать страховой продукт. Подключить расчетно-кассовое обслуживание и т. д. Большинство операций автоматизированы, а сотрудники готовы помочь с любым запросом.

Пространство офиса площадью 222 квадратных метра организовано по современному принципу open space: здесь нет традиционных стоек и перегородок.

Сотрудники работают с клиентами с помощью ноутбуков, а для общения можно расположиться на мягких диванах и креслах. Наряду с открытыми зонами, есть помещения для приватных переговоров.

Интерьер выполнен в ярких цветах и создает комфортную атмосферу. Для гостей доступны кофе-станция, кулер с водой и бесплатный Wi-Fi. Круглосуточно работают ресайклинговые банкоматы с функцией операций по QR-коду.

Офис адаптирован для маломобильных клиентов: установлен пандус, а навигация и банкоматы имеют элементы для слабовидящих.

«Открытие нового офиса — это ответ ВТБ на растущий спрос со стороны жителей региона на офлайн обслуживание. Пространство сделано современным, уютным и технологичным. Мы ждем всех, кто ценит качественные финансовые услуги и экспертную поддержку», — прокомментировала управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.

На сегодня в регионе работает 17 отделений банка. Параллельно ВТБ расширяет выездное обслуживание: курьерская доставка уже доступна для 83% жителей области, а к концу года планируется увеличить этот показатель до 90%.