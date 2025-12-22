В Рязани изъято 110 литров алкоголя в ходе полицейских рейдов

В Рязанской области в пятницу и выходные прошли рейды по пресечению административных правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Сотрудники полиции составили 17 протоколов за нарушения миграционного законодательства. Из них 13 человек нарушили правила въезда или пребывания в России, а 2 работали нелегально.

Также были составлены 2 протокола против работодателей, которые незаконно нанимали иностранных граждан.

Кроме того, завершилась операция «Семья», в рамках которой инспекторы составили 21 протокол за то, что родители не исполняли свои обязанности по воспитанию детей.

Полицейские также проверяли продажу алкоголя. В одном магазине в Рязани изъяли 50 литров нелегального алкоголя, а в другом магазине в Касимовском районе — 60 литров. По этим случаям начаты проверки.

Фото: Рязанская полиция