В Рязани ищут свидетелей ДТП, которое произошло в октябре

В Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области сообщили о поисках очевидцев ДТП, которое произошло 26 октября. Авария произошла примерно в 6 часов утра вблизи дома 60А по улице Почтовой в Рязани.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по данному факту ДТП, просят обращаться по адресу: г. Рязань ул. Лесная д. 28 каб. 211. Телефон/факс: (4912) 29-95-86, 29-76-68.