В Рязани для детей-сирот закупили 228 квартир

В 2025 году в Рязани для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобрели 228 квартир специализированного жилищного фонда. На эти цели из областного бюджета выделили 641,5 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Обеспечение жильем детей-сирот остается одним из приоритетных направлений работы органов прокуратуры. Прокуроры проводят комплекс мероприятий, направленных на защиту жилищных прав несовершеннолетних и контроль за исполнением государственных обязательств.