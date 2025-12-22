В Россию в 2026 году могут приехать 40 тысяч рабочих из Индии
В 2026 году в Россию могут приехать не менее 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии. Об этом заявил спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, передает РИА Новости.
По его словам, Индия способна помочь России закрыть дефицит трудовых ресурсов. Титов отметил, что опыт привлечения индийских специалистов уже доказал свою эффективность в других странах, в том числе в ОАЭ.
Спецпредставитель подчеркнул, что приток именно индийских рабочих важен для российской экономики, при этом точное число прибывших специалистов пока неизвестно.