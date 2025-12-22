Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
Втр, 23
-7°
Срд, 24
-6°
ЦБ USD 80.72 0.69 20/12
ЦБ EUR 94.51 0.26 20/12
Нал. USD 80.03 / 80.70 22/12 13:00
Нал. EUR 93.60 / 94.73 22/12 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
921
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 310
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 534
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 555
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Россию в 2026 году могут приехать 40 тысяч рабочих из Индии
В 2026 году в Россию могут приехать не менее 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии. Об этом заявил спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов

В 2026 году в Россию могут приехать не менее 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии. Об этом заявил спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, передает РИА Новости.

По его словам, Индия способна помочь России закрыть дефицит трудовых ресурсов. Титов отметил, что опыт привлечения индийских специалистов уже доказал свою эффективность в других странах, в том числе в ОАЭ.

Спецпредставитель подчеркнул, что приток именно индийских рабочих важен для российской экономики, при этом точное число прибывших специалистов пока неизвестно.