В Россию в 2026 году могут приехать 40 тысяч рабочих из Индии

В 2026 году в Россию могут приехать не менее 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии. Об этом заявил спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов