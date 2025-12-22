В России выявили новый подтип гонконгского гриппа

На территории России выявлен новый подтип гонконгского гриппа — подтип K. Директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева сообщила, что данный подтип пока не представляет серьезной угрозы для здоровья населения. Об этом пишет ТАСС. Согласно информации Вахрушевой, подтип K демонстрирует рост распространенности в России, однако нет данных о том, что он может вызывать тяжелые осложнения. Она отметила, что по сообщениям мирового медицинского сообщества, этот подтип остается чувствительным к противовирусным препаратам, используемым для лечения гриппа.

Эксперт также пояснила, что ежегодно врачи сталкиваются с антигенным дрейфом — явлением, при котором штаммы вируса претерпевают мутации. Это объясняет, почему вакцины не всегда обеспечивают стопроцентную защиту: некоторые измененные варианты вируса могут обходить действие иммунной системы.