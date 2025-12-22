В России начнут штрафовать застройщиков за перенос сроков ввода жилья

В понедельник, 22 декабря, стало известно, что правительство России не будет продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков ввода жилья. Отмечается, что решение принято по просьбе Владимира Путина.