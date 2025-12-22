В России на 14% выросла средняя цена квартир в новостройках

В 2025 году средняя стоимость квартир в российских новостройках достигла 186 тыс. рублей за квадратный метр. Такие данные привел сервис «Циан». За год цены в целом по стране выросли на 14%.

Наибольший рост зафиксировали в Севастополе (на 68%), в Набережных Челнах (на 43%), в Барнауле (на 38%), а также в Москве и Самаре (по 29%).

Эксперты связывают подорожание с включением в стоимость банковских комиссий, учетом затрат и рисков при продаже жилья в рассрочку, а также с ростом себестоимости строительства. На динамику цен также повлияло повышение доступности ипотеки на фоне снижения ключевой ставки, что позволило девелоперам реже предоставлять скидки и индексировать стоимость жилья.