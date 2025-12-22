Рязань
В России могут ввести рыночные цены на «красивые» автомобильные номера
Инициатор законопроекта о платных автомобильных номерах, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, подчеркнул, что цена на такие номера должна формироваться по рыночным условиям. Он отметил, что с нового года заработает закон, позволяющий приобретать красивые номера через госуслуги, что может принести более 20 млрд рублей. По словам Нечаева, на данный момент стоимость некоторых номеров достигает до 5 миллионов рублей. Главная цель — не только принять закон, первая рецензия которого запланирована на февраль, но и гарантировать установку справедливой рыночной цены, а не искусственно заниженной.

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев объявил о планах введения рыночной цены на автомобильные «платные номера». Об этом пишет Интерфакс.

В ходе партийного форума «Взгляд в будущее» он сообщил, что в следующем году вступит в силу законопроект, позволяющий гражданам приобретать красивые номера через портал госуслуг. По предварительным оценкам, это может принести более 20 миллиардов рублей в бюджет.

Нечаев отметил, что текущая рыночная стоимость таких номеров может достигать 5 миллионов рублей. Он подчеркнул важность обеспечения реальной рыночной цены на номера, чтобы избежать ситуации с заниженными расценками.

«Наша задача — не только принять законопроект в первом чтении в феврале, но и следить за тем, чтобы цена оставалась рыночной», — добавил Нечаев.