В России могут ввести рыночные цены на «красивые» автомобильные номера

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев объявил о планах введения рыночной цены на автомобильные «платные номера». Об этом пишет Интерфакс.
В ходе партийного форума «Взгляд в будущее» он сообщил, что в следующем году вступит в силу законопроект, позволяющий гражданам приобретать красивые номера через портал госуслуг. По предварительным оценкам, это может принести более 20 миллиардов рублей в бюджет.
Нечаев отметил, что текущая рыночная стоимость таких номеров может достигать 5 миллионов рублей. Он подчеркнул важность обеспечения реальной рыночной цены на номера, чтобы избежать ситуации с заниженными расценками.
«Наша задача — не только принять законопроект в первом чтении в феврале, но и следить за тем, чтобы цена оставалась рыночной», — добавил Нечаев.