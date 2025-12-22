В Роспотребнадзоре рассказали рязанцам, как выбрать качественный сыр

Признаки качественного сыра: Рисунок: Глазки (дырки) формы, характерной для сорта (круглые, овальные, угловатые), без трещин; Аромат: Сырный, сладковато-пряный или слегка кисловатый; Цвет: От белого до светло-желтого, равномерный по всей массе; Консистенция: Эластичная, однородная, не крошится. На упаковке должен быть состав, производитель, дата изготовления, срок годности.