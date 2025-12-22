В Москве возбуждено дело об убийстве генерал-лейтенанта Фанила Сарварова

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По данным следствия, 22 декабря на улице Ясеневой было взорвано устройство, установленное под днищем автомобиля. Генерал-лейтенант получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. СК России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 (убийство, совершенное общеопасным способом) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ. В настоящее время продолжается работы по выяснению всех обстоятельств.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным следствия, 22 декабря на улице Ясеневой было взорвано устройство, установленное под днищем автомобиля. Генерал-лейтенант получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

СК России возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105 (убийство, совершенное общеопасным способом) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ.

В настоящее время продолжается работы по выяснению всех обстоятельств.