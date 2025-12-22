В МИД РФ заявили о готовности России гарантировать ненападение на ЕС и НАТО

Россия не планирует нападать на страны НАТО и Евросоюза, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во время дискуссии «(Не)стратегическая стабильность — 2025: итоги года в сфере международной безопасности», организованной Международным дискуссионным клубом «Валдай». Об этом сообщает ТАСС. Рябков подчеркнул, что Россия не имеет завоевательных намерений, которые ей приписываются. Он также отметил, что президент Владимир Путин выразил готовность зафиксировать это намерение юридически в рамках потенциального урегулирования текущего кризиса, основываясь на принципе равной и неделимой безопасности.

