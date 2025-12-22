Рязань
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
946
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 326
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 550
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 572
В МИД РФ заявили о готовности России гарантировать ненападение на ЕС и НАТО
Россия не планирует нападать на страны НАТО и Евросоюза, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во время дискуссии «(Не)стратегическая стабильность — 2025: итоги года в сфере международной безопасности», организованной Международным дискуссионным клубом «Валдай». Об этом сообщает ТАСС. Рябков подчеркнул, что Россия не имеет завоевательных намерений, которые ей приписываются. Он также отметил, что президент Владимир Путин выразил готовность зафиксировать это намерение юридически в рамках потенциального урегулирования текущего кризиса, основываясь на принципе равной и неделимой безопасности.

