В Госдуме рассказали о «положительных нюансах» в переговорах по Украине

Европейские лидеры воздержались от резких заявлений в адрес Москвы по итогам недавних переговоров между представителями России и США, прошедших в Майами. Об этом пишет «Газета. ру». Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал этот факт одним из «положительных нюансов» продолжающегося мирного процесса по Украине. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, который принимал участие в переговорах 20 и 21 декабря, отметил, что следующая встреча может состояться в Москве.

