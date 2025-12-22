В ГАИ прокомментировали ситуацию с дрифтерами на парковке рязанского ТЦ
Отмечается, что информация появилась в понедельник, 22 декабря, в соцсетях. Рязанцы сообщили, что ситуация повторяется изо дня в день. «Нельзя пройти безопасно или заехать на парковку», — написал автор. По данному факту сотрудники Госавтоинспекции начали проверку.
