В ГАИ прокомментировали ситуацию с дрифтерами на парковке рязанского ТЦ

Отмечается, что информация появилась в понедельник, 22 декабря, в соцсетях. Рязанцы сообщили, что ситуация повторяется изо дня в день. «Нельзя пройти безопасно или заехать на парковку», — написал автор. По данному факту сотрудники Госавтоинспекции начали проверку.