Убийцу пропавшей в октябре рязанки заключили под стражу

Напомним, пропавшую Екатерину Максимову искали с 17 октября. Спустя два месяца стало известно, что 31-летнюю рязанку убил сожитель. Он рассказал, что задушил возлюбленную во время конфликта, а затем обернул ее труп в ковер и закопал недалеко от дома. Мужчину заключил под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.