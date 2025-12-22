Суд смягчил приговор экс-прокурору Шиловского района Колдаеву

Рязанский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему прокурору Шиловского района Роману Колдаеву по делу о взятке. Суд сохранил основное наказание, но отменил один из пунктов приговора.

Как следует из судебной картотеки, апелляцию подали на решение Московского районного суда Рязани. Колдаеву ранее назначили четыре года лишения свободы условно и штраф в 620 тысяч рублей. Областной суд оставил эти меры без изменений, но отменил дополнительное наказание в виде лишения классного чина «старший советник юстиции».

Решение может быть обжаловано в установленном порядке.

Напомним, Роман Колдаев занял должность прокурора Шиловского района в 2021 году. Общий стаж его работы в правоохранительных органах составил 23 года. Приговор по делу о взятке суд вынес 19 июня 2025 года. Следствие установило, что вознаграждение включало 50 мешков картофеля и деньги на установку домофона в здании прокуратуры.