Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
921
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 310
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 534
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 555
Сборная ГРПЗ по футболу стала серебряным призером на Международных зимних играх АРКС-2025

Команда по футболу Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) заняла второе место на Международных зимних играх Ассоциации Развития Корпоративного Спорта (ВФСО «Трудовые резервы»).

Соревнования проходили в манеже «ЦСКА» в Москве. За звание лучших боролись 24 футбольные команды в формате 6×6. Это сборные, представляющие российские заводы и компании, а также команды футболистов от посольств стран Южной и Северной Америки в России.

По итогам сыгранных матчей на групповом этапе сборная ГРПЗ заняла первое место и вышла в золотой плей-офф, где уверенно прошла все стадии вплоть до финальной игры.

«Наша команда продемонстрировала высокий уровень игры на протяжении всего турнира. Практически все соперники были сильные, но в каждой из встреч преимущество было на нашей стороне. Ограниченное количество игрового времени не всегда позволяло нам реализовать его в голы, ну, а в финале немного не повезло в серии пенальти. При этом турнир однозначно в плюс, а второе место в золотом плей-офф — это наше наивысшее достижение в турнирах такого ранга и масштаба!» — отметил играющий тренер команды ГРПЗ Никита Обцешко.

По итогам состязаний футбольная команда ГРПЗ награждена кубком, дипломами и медалями. Организатором мероприятия выступило Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» при поддержке Департамента спорта города Москвы.