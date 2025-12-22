Сборная ГРПЗ по футболу стала серебряным призером на Международных зимних играх АРКС-2025

Команда по футболу Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) заняла второе место на Международных зимних играх Ассоциации Развития Корпоративного Спорта (ВФСО «Трудовые резервы»).

Соревнования проходили в манеже «ЦСКА» в Москве. За звание лучших боролись 24 футбольные команды в формате 6×6. Это сборные, представляющие российские заводы и компании, а также команды футболистов от посольств стран Южной и Северной Америки в России.

По итогам сыгранных матчей на групповом этапе сборная ГРПЗ заняла первое место и вышла в золотой плей-офф, где уверенно прошла все стадии вплоть до финальной игры.

«Наша команда продемонстрировала высокий уровень игры на протяжении всего турнира. Практически все соперники были сильные, но в каждой из встреч преимущество было на нашей стороне. Ограниченное количество игрового времени не всегда позволяло нам реализовать его в голы, ну, а в финале немного не повезло в серии пенальти. При этом турнир однозначно в плюс, а второе место в золотом плей-офф — это наше наивысшее достижение в турнирах такого ранга и масштаба!» — отметил играющий тренер команды ГРПЗ Никита Обцешко.

По итогам состязаний футбольная команда ГРПЗ награждена кубком, дипломами и медалями. Организатором мероприятия выступило Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» при поддержке Департамента спорта города Москвы.