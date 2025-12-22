Рязанские приставы хотят взыскать участок владельца «Корчмы Тараса Бульбы»

Рязанское подразделение службы судебных приставов подало иск к ООО «Ромашкино», владельцем которого является Юрий Белойван, создатель сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба». Об этом пишет РИА Новости. Судебные приставы требуют обратить взыскание на земельный участок сельхозназначения площадью более 1,7 тысячи гектаров, расположенный в Рязанской области. Этот участок по своим размерам сопоставим почти с восемью Парками Горького в Москве, а его кадастровая стоимость составляет около 119 миллионов рублей. Иск был подан в суд еще в 2023 году, однако рассмотрение дела неоднократно откладывалось, и следующие слушания назначены на январь 2026 года.

На июль 2024 года в отношении Белойвана уже велось сводное исполнительное производство на сумму свыше 71 миллиона рублей.

Юрий Белойван был признан банкротом арбитражным судом Москвы в 2022 году, после чего была открыта процедура реализации его имущества.

Ранее, в 2021 году, Пресненский суд Москвы заочно арестовал его по делу о сокрытии налогов, где он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 971 миллиона рублей. Это не первое уголовное дело против бизнесмена: в 2019 году он уже отбывал наказание за неуплату налогов, однако был освобожден из-за болезни. Следствие утверждает, что после освобождения Белойван фактически скрылся.

Фото: РИА Новости