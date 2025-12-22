Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
Втр, 23
-7°
Срд, 24
-6°
ЦБ USD 80.72 0.69 20/12
ЦБ EUR 94.51 0.26 20/12
Нал. USD 80.03 / 80.70 22/12 13:00
Нал. EUR 93.60 / 94.73 22/12 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
921
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 310
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 534
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 555
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанские приставы хотят взыскать участок владельца «Корчмы Тараса Бульбы»
Рязанское подразделение службы судебных приставов подало иск к ООО «Ромашкино», владельцем которого является Юрий Белойван, создатель сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба». Об этом пишет РИА Новости. Судебные приставы требуют обратить взыскание на земельный участок сельхозназначения площадью более 1,7 тысячи гектаров, расположенный в Рязанской области. Этот участок по своим размерам сопоставим почти с восемью Парками Горького в Москве, а его кадастровая стоимость составляет около 119 миллионов рублей. Иск был подан в суд еще в 2023 году, однако рассмотрение дела неоднократно откладывалось, и следующие слушания назначены на январь 2026 года.

Рязанское подразделение службы судебных приставов подало иск к ООО «Ромашкино», владельцем которого является Юрий Белойван, создатель сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба». Об этом пишет РИА Новости.

Судебные приставы требуют обратить взыскание на земельный участок сельхозназначения площадью более 1,7 тысячи гектаров, расположенный в Рязанской области. Этот участок по своим размерам сопоставим почти с восемью Парками Горького в Москве, а его кадастровая стоимость составляет около 119 миллионов рублей.

Иск был подан в суд еще в 2023 году, однако рассмотрение дела неоднократно откладывалось, и следующие слушания назначены на январь 2026 года.

На июль 2024 года в отношении Белойвана уже велось сводное исполнительное производство на сумму свыше 71 миллиона рублей.

Юрий Белойван был признан банкротом арбитражным судом Москвы в 2022 году, после чего была открыта процедура реализации его имущества.

Ранее, в 2021 году, Пресненский суд Москвы заочно арестовал его по делу о сокрытии налогов, где он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 971 миллиона рублей. Это не первое уголовное дело против бизнесмена: в 2019 году он уже отбывал наказание за неуплату налогов, однако был освобожден из-за болезни. Следствие утверждает, что после освобождения Белойван фактически скрылся.

Фото: РИА Новости