Рязанцам, которых обманул автоподборщик, вновь отказали в возбуждении дела

На основании проведенной проверки и правовой оценки действий сторон полиция пришла к выводу, что «в данном случае имеют место гражданско-правовые отношения, подлежащие разрешению в судебном порядке», и вновь отказалась возбуждать уголовное дело.

Рязанцам, которых обманул автоподборщик, вновь отказали в возбуждении дела. Соответствующее постановление полиции от 6 октября имеется в распоряжении редакции.

Согласно документу, 18 декабря 2024 года пострадавший рязанец обратился в полицию и сообщил, что хотел приобрести машину с помощью автоподборщика. Позже перевел ему 200 тысяч рублей под расписку с обязательством передать ему автомобиль марки «Лада Калина» в оговоренный срок.

«Однако после этого Е. П. [автоподборщик] попал в больницу и стал всячески избегать встречи с А. З. [клиентом], неоднократно нарушив сроки исполнения обязательств», — говорится в постановлении.

Далее в документе сообщается, что материал поступил на дополнительную проверку 24 сентября 2025 года. В феврале первое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменила прокуратура.

В новом документе указано, что «в ходе проверки неоднократно совершались телефонные звонки заявителю, однако тот не отвечал. Был совершен выезд по адресу: г. Рязань, ул. Юбилейная, д. 16, к. 4, кв. 49 — адрес, указанный как место проживания заявителя, — однако дверь никто не открыл».

При этом адрес заявителя в документе не соответствует реальному и написан с ошибкой. Согласно онлайн-картам, в Рязани не существует дома № 16, корпус 4 по улице Юбилейной.

«Нам никто не звонил, ничего не пытались выяснить. Более того, в документе указано, что отцу моего мужа 25 лет — хотя ему гораздо больше», — рассказала редакции РЗН. Инфо собеседница.

Копия направлена в прокуратуру Московского района, которая уже отменяла первое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Рязанцы намерены оспорить документ из-за данных, которые указаны неверно.

