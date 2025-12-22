Рязань
Россияне стали тратить больше денег на поддержание здоровья
Потребительские расходы россиян на поддержание здоровья за январь-ноябрь 2025 года увеличились на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Количество транзакций и число покупателей в этой категории выросли на 11%. Такие данные приводит СберАналитика.

Средний чек в сфере здоровья составил 1293 рубля, что на 13,3% выше прошлогоднего показателя. Максимальный рост средних чеков зафиксирован на услуги стоматологов и ортодонтов (+19,2%), минимальный — в аптеках, где средний чек составил 792 рубля (+13%).

В структуре расходов на здоровье наибольшая доля пришлась на аптеки: 53,5% расходов и 86,4% всех оплат. Услуги врачей составили 25,3% расходов (8,7% оплат), стоматология — 13,5% (2% оплат), оптика и офтальмология — 3,9% (1% оплат).

Женщины совершают большинство покупок на здоровье: 65,3%. По возрасту лидируют категории 35-44 года (31,4%) и 45-54 года (26,7%). Слуховые аппараты в основном покупают люди старше 55 лет, а медицинские лаборатории популярны среди молодежи 18-34 лет (20,1% расходов).