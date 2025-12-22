Россияне назвали топ направлений для новогодних поездок

Каждый четвертый россиянин рассматривает путешествие на новогодние праздники. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа. ру и платформы СберАвто, в котором приняли участие более 3,2 тыс. человек из всех регионов страны.

Согласно опросу, 12% респондентов уже запланировали поездку, еще 15% пока находятся в раздумьях. Самым популярным направлением стала Москва: в столицу намерены поехать 15% участников исследования. В топ также вошли Санкт-Петербург с показателем 13% и Суздаль, который выбрали 9% опрошенных.

В число востребованных направлений также попали Карелия, Ярославль и Нижний Новгород — по 6%. При этом 32% респондентов указали вариант «другие города», что, по мнению авторов исследования, говорит о росте интереса к альтернативным маршрутам.

При выборе направления россияне чаще всего ориентируются на бюджет, климат и близость родственников. Для 34% важна доступная стоимость поездки, комфортная погода и возможность провести праздники с близкими. Комфорт дороги учитывают 32% опрошенных, тогда как зимние виды спорта оказались значимы лишь для 2%.