Россияне назвали площадь «квартиры мечты»

Согласно опросу, большинство россиян хотели бы жить в трёх- или четырёхкомнатной квартире — более 70 кв. м. Однако в реальности московские семьи располагают жильём на 20 квадратных метров меньше: у половины 50-70 квадратов, а у трети — от 30 до 50. Примерно половина респондентов не представляет идеальную квартиру без лоджии. Чуть меньше (47%) считают «сердцем дома» просторную кухню.

Россияне назвали площадь «квартиры мечты». Об этом сообщает «Лента. ру».

