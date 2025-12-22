Россиян предупредили о «жесточайших ограничениях» в соцсетях

В Госдуме заявили, что ограничения нужны ради защиты граждан в цифровом пространстве и сохранения моральных ориентиров. Власти планируют запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями; ввести обязательную верификацию аккаунтов через «Госуслуги»; заблокировать все фейковые страницы.