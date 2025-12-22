Рязань
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
921
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 310
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 534
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 555
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с подарочными сертификатами
Мошенники начали предлагать удаленную работу через мессенджеры. Они обещают доход от продажи подарочных сертификатов, но схема такова: исполнитель размещает объявления, получает деньги от покупателей, удерживает свой процент и переводит остальную сумму третьим лицам. В итоге покупатель получает нерабочие сертификаты. Когда жертвы жалуются, мошенники обещают компенсацию, затем исчезают. Исполнителю же грозит ответственность — возврат денег или обвинение в соучастии. Мошенники удаляют переписку и меняют каналы, чтобы скрыться.

Управление МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий предупредило граждан о новой схеме мошенничества, связанной с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Злоумышленники активно публикуют объявления в мессенджерах, предлагая потенциальным жертвам удаленную работу.

После отклика на объявление, мошенники предлагают заработать на продаже подарочных сертификатов через онлайн-площадки. Исполнитель размещает объявления, получает деньги от покупателей, удерживает небольшой процент в качестве «вознаграждения», а остальную сумму переводит третьему лицу. Однако покупатель в итоге получает нерабочий сертификат.

Когда жертвы начинают жаловаться, организаторы схемы обещают разобраться и компенсировать ущерб, после чего прекращают общение. Ответственность за произошедшее ложится на исполнителя, который либо должен самостоятельно вернуть деньги, либо рискует стать соучастником преступления.

Мошенники также удаляют всю переписку и меняют названия каналов, что затрудняет их поиск. В результате жертвы несут финансовые потери и могут оказаться вовлеченными в конфликты с покупателями.

Признаки мошеннической схемы включают отсутствие договора, общение в мессенджерах, продажу сертификатов через посредника, просьбы срочно перевести деньги и обещания фиксированного процента.