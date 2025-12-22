Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировки сервиса для слабовидящих Be My Eyes

Роскомнадзор (РКН) сообщил, что в России не ограничивают работу сервиса Be My Eyes, который помогает слабовидящим и незрячим людям. Об этом стало известно от агентства ТАСС. Be My Eyes — это бесплатное приложение, которое соединяет людей, нуждающихся в помощи, с волонтерами по всему миру. С помощью видеосвязи волонтеры могут подсказать пользователям, что находится перед ними, и помочь выполнить необходимые действия. На прошлой неделе появились сообщения о том, что сервис перестал работать в России, и некоторые СМИ предположили, что его заблокировали. Однако в понедельник РКН опроверг эту информацию, заявив, что сервис продолжает функционировать. Причины сбоев в работе Be My Eyes пока не известны.

