«Ъ»: птицефабрика «Волжанин» закрыла поставки яиц

По данным газеты, причиной могла стать возможная вспышка высокопатогенного гриппа птиц. Со ссылкой на письмо компании уточняется, что 18 декабря контрагентов уведомили о прекращении отгрузок продукции. 21 декабря поставки яиц закрыты, уточнил «Ъ». По подсчетам газеты, на проведение карантинных мероприятий и восстановление поголовья производителю может потребоваться около полугода. Отмечается, что сведения о гриппе птиц подтверждаются письмом государственной ветеринарной службы Ярославской области. Предприятия региона проинформировали о необходимости защитных мер.