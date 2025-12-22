Рязань
«Ъ»: птицефабрика «Волжанин» закрыла поставки яиц
Птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузки яиц. Об этом 22 декабря сообщил «Ъ».

По данным газеты, причиной могла стать возможная вспышка высокопатогенного гриппа птиц. Со ссылкой на письмо компании уточняется, что 18 декабря контрагентов уведомили о прекращении отгрузок продукции. 21 декабря поставки яиц закрыли, уточнил «Ъ».

По подсчетам газеты, на проведение карантинных мероприятий и восстановление поголовья производителю может потребоваться около полугода.

Отмечается, что сведения о гриппе птиц подтверждаются письмом государственной ветеринарной службы Ярославской области. Предприятия региона проинформировали о необходимости защитных мер.