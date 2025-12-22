Politico: единственный путь к миру на Украине — гарантии безопасности от США

По мнению издания Politico, единственным жизнеспособным путем к миру на Украине являются гарантии безопасности от Вашингтона. В статье подчеркивается, что, несмотря на желания европейских стран, именно поддержка США является ключевым фактором для достижения стабильности в регионе. Издание также отмечает, что без материально-технической помощи Соединенных Штатов европейские страны не способны развернуть свои многонациональные силы.

