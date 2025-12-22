Полицейские призвали рязанцев остерегаться телефонных мошенников

Правоохранители вышли на улицы и проинформировали жителей об основных схемах обмана населения, рассказали о правилах безопасного поведения в интернете. Полицейские вручали памятки с профилактическими рекомендациями и призывали граждан, ни при каких обстоятельствах не передавать свои персональные данные, не переводить деньги на безопасный счет, не сообщать коды из смс, совершать покупки только с проверенных сайтов.