Полицейские обратились к рязанцам из-за непогоды

22 декабря в Рязанской области ожидается снег, дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица. Столбики термометров днем покажут отметки −2…+3°С. Из-за изменения погоды ГАИ призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».