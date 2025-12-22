Полицейские обратились к рязанцам из-за непогоды
22 декабря в Рязанской области ожидается снег, дождь, местами налипание мокрого снега, гололедица. Столбики термометров днем покажут отметки −2…+3°С. Из-за изменения погоды ГАИ призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».
Полицейские обратились к рязанцам из-за непогоды. Пост опубликован в соцсетях ГАИ по региону.
