Пенсионеры смогут предъявлять цифровое удостоверение через приложение Max

Пенсионеры и граждане с инвалидностью получили возможность использовать удостоверение на основе цифрового ID через мобильное приложение Max. Такой документ можно предъявлять вместо бумажного удостоверения, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

Цифровое удостоверение с правом на льготы подойдет для разных ситуаций: от получения скидок в магазинах и бесплатного посещения музеев до подтверждения льготного проезда в общественном транспорте. Аналогичный формат ранее стал доступен и для членов многодетных семей.

Для оформления цифрового удостоверения требуется подтвержденная учетная запись ЕСИА и согласие Социального фонда России на обработку данных. Пенсионеры могут найти нужную опцию в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Работа и пенсия», а граждане с инвалидностью — в разделе «Документы для предъявления». После оформления на «Госуслугах» удостоверение активируется в приложении Max.

В Минтруде уточнили, что цифровой ID можно создать с помощью подтвержденной биометрии или загранпаспорта нового образца.