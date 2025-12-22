Павел Малков показал в декабре умеренный рост на Бирже губернаторов
Глава Рязанской области Павел Малков показал в декабре умеренный рост в рейтинге губернаторов. Информация появилась в телеграм-канале «ПолитБрокер». Напомним, по итогам ноября Малков также продемонстрировал умеренный рост.
