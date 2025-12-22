Пассажиры «Аэрофлота» смогут проходить предполетный контроль без паспорта

Авиакомпания «Аэрофлот» успешно протестировала сервис «Мигом», который позволяет проходить предполетные проверки по биометрии без предъявления паспорта. Об этом сообщили в авиакомпании.

Авиакомпания «Аэрофлот» успешно протестировала сервис «Мигом», который позволяет проходить предполетные проверки по биометрии без предъявления паспорта. Об этом сообщили в авиакомпании.

Тестирование прошло в декабре совместно с аэропортом Пулково и Центром биометрических технологий. Ожидается, что первые пассажиры смогут воспользоваться сервисом во второй половине 2026 года.