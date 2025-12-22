На 15 улицах в Рязани отключили отопление

Рязань
В районе дома № 3 по улице Грибоедова проводят ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях. Отопление отключили по следующим адресам: улица Затинная, дома №№ 5, 7, 9, 11, 64, 72/76; улица Рыбацкая, дома №№ 2, 6, 8, 9, 10/5, 13; улица Фурманова, дома №№ 2/4, 13, 15, 54Б, 58; проезд Речников, дом № 5/9; Площадь 26 Бакинских Комиссаров, дома №№ 2/12, 3, 6/21, 7; улица Грибоедова, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11/8, 18, 20, 24/5, 26/6, 40, 42, 50А; проезд Щедрина, дома №№ 3, 3а, 4, 4Б, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 8Б, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 15Б; улица Фирсова, дом № 20.

На 15 улицах в Рязани 22 декабря отключили отопление. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС».

В районе дома № 3 по улице Грибоедова проводят ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях. Отопление отключили по следующим адресам:

  • улица Затинная, дома №№ 5, 7, 9, 11, 64, 72/76;
  • улица Рыбацкая, дома №№ 2, 6, 8, 9, 10/5, 13;
  • улица Фурманова, дома №№ 2/4, 13, 15, 54Б, 58;
  • проезд Речников, дом № 5/9;
  • Площадь 26 Бакинских Комиссаров, дома №№ 2/12, 3, 6/21, 7;
  • улица Грибоедова, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11/8, 18, 20, 24/5, 26/6, 40, 42, 50А;
  • проезд Щедрина, дома №№ 3, 3а, 4, 4Б, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 8Б, 13, 13А, 13Б, 15, 15А, 15Б;
  • улица Фирсова, дом № 20;
  • улица Лесопарковая, дома №№ 44, 44 корпус 1, 46;
  • улица Скоморошинская, дома №№ 1, 14/1, 15 корпус 1, 15 корпус 2, 16, 17, 19, 21;
  • улица Свободы, дома №№ 11, 13, 14/16, 17, 18/20, 24А, 26, 29;
  • улица Подгорная, дома №№ 3, 4, 5, 10, 15, 15Б, 17, 18, 21, 32, 39;
  • проезд Грибоедова, дома №№ 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18;
  • улица Есенина, дома №№ 22, 34, 36, 38;
  • улица Вознесенская, дома №№ 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22.

В зону отключения попали детский сад № 8, школа № 8.

Отопление в большей части домов восстановят в течение четырех часов, заверили в теплосетях.

Кроме того, из-за ремонтных работ ограничили движение транспорта по двум полосам в сторону Мясокомбината.