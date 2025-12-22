МЧС: за последние 5 лет на пожарах в Рязанской области пострадали 42 ребенка

В ведомстве рассказали, что за последние 5 лет на пожарах получили травмы и ожоги различной степени тяжести 42 ребенка. В 2022 по 2023 году гибель несовершеннолетних на пожарах не была зарегистрирована. В 2024 году произошло 2 пожара, на которых погибли дети.

За последние 5 лет на пожарах в Рязанской области пострадали 42 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ведомстве рассказали, что за последние 5 лет на пожарах получили травмы и ожоги различной степени тяжести 42 ребенка.

В 2022 по 2023 году гибель несовершеннолетних на пожарах не была зарегистрирована.

В 2024 году произошло 2 пожара, на которых погибли дети.