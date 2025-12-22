Касимов вошел в ТОП-5 малых городов России по росту турпотока

Касимов вошел в ТОП-5 малых городов России по приросту туристов в 2025 году. Рейтинг опубликовала Ассоциация малых туристических городов.

По данным экспертов, заметный рост интереса россиян пришелся на малые города с богатым историческим наследием. Лидером по посещаемости стал Суздаль, который за год принял более 1,3 млн туристов.

Существенный прирост также зафиксировали в Елабуге в Татарстане — около 850 тыс. человек, в Тарусе Калужской области — примерно 400 тыс., в Тобольске Тюменской области — около 380 тыс. Касимов в Рязанской области за год принял дополнительно около 200 тыс. туристов.

Эксперты связывают рост турпотока с интересом к аутентичной архитектуре, историческим объектам и народным ремеслам.