Каноист Захар Петров оценил спортивную инфраструктуру в городском квартале «Манхэттен» от «Мармакс»

Будущий резидент городского квартала бизнес-класса «Манхэттен», каноист Захар Петров оценил спортивную инфраструктуру в городском квартале «Манхэттен» от «Мармакс». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Захар Петров провел полноценную тренировку в фитнес-зале соседского центра. Помимо спортзала, пространство жилого комплекса включает детскую игровую комнату, коворкинг, бильярд и общественную террасу.

Каноист отметил высокий уровень оснащения зала: современные тренажеры для силовых и кардионагрузок, зоны для функциональных тренировок и профессиональное покрытие полов, обеспечивающее безопасность занятий.

«Впечатлен уровнем спортивной инфраструктуры в „Манхэттене“. Фитнес-зал в соседском центре полностью соответствует стандартам профессиональных тренировок — здесь можно поддерживать форму на высоком уровне. Особенно порадовало внимание к деталям: от качества оборудования до продуманного зонирования пространства. Такие объекты мотивируют людей заниматься спортом регулярно. Кроме того, соседский центр очень органично дополняет весь облик комплекса», — поделился впечатлениями Захар Петров.

Как отметили в компании, создание комфортной среды для активного образа жизни — один из приоритетов при проектировании жилых комплексов девелоперской компании «Мармакс». Там заверили, что «Манхэттен» наполнен всем необходимым для жизни, отдыха и спорта, при этом резиденты могут не выезжать за пределы комплекса.

«Наша цель — создавать полноценные городские кварталы с развитой инфраструктурой, в том числе для ведения здорового образа жизни и занятий спортом. Мнение профессионала мирового уровня для нас особенно ценно — это подтверждение эффективности реализуемого подхода», — подчеркнули в «Мармакс».