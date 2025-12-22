Из-за резкого похолодания в Рязанской области закроют движение по мосту через Оку

Движение по наплавному мосту через Оку в районе села Фатьяновка закроют с 20:00 22 декабря. Отмечается, что мост закроют до ледостава. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.