Госдума хочет ввести семидневный «период охлаждения» при сделках с квартирами

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко заявил, что введение семидневного «периода охлаждения» при продаже недвижимости и регистрации прав поможет эффективно бороться с мошенничеством. По его словам, инициатива касается всех сделок, а не только с пожилыми людьми. Аксёненко отметил, что мошенники часто давят на скорость сделки, используя формулировки вроде «срочно». Введение недели на регистрацию и заморозка счетов усложнят такую тактику, давая жертве время осознать обман и отменить сделку до передачи денег. Депутат подчеркнул, что этого срока достаточно для выявления мошенника и предотвращения потерь, позволяя решить проблемы до суда — пострадавшие сохранят свои права, а мошенники останутся ни с чем.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко высказал мнение о том, что введение семидневного «периода охлаждения» при продаже недвижимости и регистрации прав собственности станет эффективным средством борьбы с мошенничеством в этой сфере.

По данным «Газеты.Ru», он подчеркнул, что данная инициатива будет касаться всех сделок, а не только тех, которые связаны с пожилыми людьми.

Аксёненко отметил, что мошенники часто используют тактику давления на скорость: «срочно, безотлагательно», — чтобы жертва не успела осознать обман. Введение недельного срока регистрации и заморозка счетов позволит исключить такую тактику, так как продержать жертву в состоянии стресса будет гораздо сложнее.

«Недели вполне достаточно, чтобы мошенник себя выдал, и жертва успела 'откатить' сделку до того, как отдаст деньги преступнику. Это позволит решать ситуации до суда, и каждый останется при своём, а мошенники — ни с чем», — заключил депутат.