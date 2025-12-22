Госдума хочет ввести семидневный «период охлаждения» при сделках с квартирами

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко заявил, что введение семидневного «периода охлаждения» при продаже недвижимости и регистрации прав поможет эффективно бороться с мошенничеством. По его словам, инициатива касается всех сделок, а не только с пожилыми людьми. Аксёненко отметил, что мошенники часто давят на скорость сделки, используя формулировки вроде «срочно». Введение недели на регистрацию и заморозка счетов усложнят такую тактику, давая жертве время осознать обман и отменить сделку до передачи денег. Депутат подчеркнул, что этого срока достаточно для выявления мошенника и предотвращения потерь, позволяя решить проблемы до суда — пострадавшие сохранят свои права, а мошенники останутся ни с чем.

