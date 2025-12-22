Госдума хочет ввести семидневный «период охлаждения» при сделках с квартирами

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко высказал мнение о том, что введение семидневного «периода охлаждения» при продаже недвижимости и регистрации прав собственности станет эффективным средством борьбы с мошенничеством в этой сфере.
По данным «Газеты.Ru», он подчеркнул, что данная инициатива будет касаться всех сделок, а не только тех, которые связаны с пожилыми людьми.
Аксёненко отметил, что мошенники часто используют тактику давления на скорость: «срочно, безотлагательно», — чтобы жертва не успела осознать обман. Введение недельного срока регистрации и заморозка счетов позволит исключить такую тактику, так как продержать жертву в состоянии стресса будет гораздо сложнее.
«Недели вполне достаточно, чтобы мошенник себя выдал, и жертва успела 'откатить' сделку до того, как отдаст деньги преступнику. Это позволит решать ситуации до суда, и каждый останется при своём, а мошенники — ни с чем», — заключил депутат.