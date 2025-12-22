Глава гордумы наградила рязанских энергетиков

Глава гордумы наградила рязанских энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

22 декабря, в День энергетика, сотрудников ПАО «Рязаньэнерго» и ООО «Р-Энергия» поздравила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

«Нашу жизнь невозможно представить без вашего каждодневного труда — порой незаметного, но такого важного и значимого для каждого человека и страны в целом. Спасибо, дорогие наши, за преданность делу, за труд, который не знает праздников и выходных, за профессионализм и ответственность! Новых вам свершений, достижений, безаварийной работы!» — сказала Панфилова.

В торжественном собрании на Ново-Рязанской ТЭЦ, посвященном профессиональному празднику, принял участие первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев.

«Успех предприятия складывается из успешной работы каждого из его сотрудников. Ответственное отношение к делу и профессионализм позволяют вам успешно решать все производственные задачи», — отметил он.

Коллектив РМПТС с профессиональным праздником поздравила заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова.

«В основе всех ваших успехов и достижений, таких важных для города, — опыт, накопленный за четыре десятилетия и бережно передающийся от одного поколения энергетиков к другому. Для большинства из вас быть энергетиком — больше, чем просто работа. Это призвание, миссия, дело, которому вы посвятили свою жизнь», — сказала она.

Лучшие сотрудники энергетической отрасли города удостоены ведомственных, региональных и муниципальных наград.