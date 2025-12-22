Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
Втр, 23
-5°
Срд, 24
-6°
ЦБ USD 79.31 -1.41 23/12
ЦБ EUR 92.86 -1.65 23/12
Нал. USD 79.30 / 80.69 22/12 18:25
Нал. EUR 93.20 / 94.29 22/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
946
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 326
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 550
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 572
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Глава гордумы наградила рязанских энергетиков

Глава гордумы наградила рязанских энергетиков. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

22 декабря, в День энергетика, сотрудников ПАО «Рязаньэнерго» и ООО «Р-Энергия» поздравила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

«Нашу жизнь невозможно представить без вашего каждодневного труда — порой незаметного, но такого важного и значимого для каждого человека и страны в целом. Спасибо, дорогие наши, за преданность делу, за труд, который не знает праздников и выходных, за профессионализм и ответственность! Новых вам свершений, достижений, безаварийной работы!» — сказала Панфилова.

В торжественном собрании на Ново-Рязанской ТЭЦ, посвященном профессиональному празднику, принял участие первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев.

«Успех предприятия складывается из успешной работы каждого из его сотрудников. Ответственное отношение к делу и профессионализм позволяют вам успешно решать все производственные задачи», — отметил он.

Коллектив РМПТС с профессиональным праздником поздравила заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова.

«В основе всех ваших успехов и достижений, таких важных для города, — опыт, накопленный за четыре десятилетия и бережно передающийся от одного поколения энергетиков к другому. Для большинства из вас быть энергетиком — больше, чем просто работа. Это призвание, миссия, дело, которому вы посвятили свою жизнь», — сказала она.

Лучшие сотрудники энергетической отрасли города удостоены ведомственных, региональных и муниципальных наград.